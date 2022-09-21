21 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Александр Вучич (2022) | Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Вучич: Мир может войти в конфликт, которого не было со времен Второй мировой

Президент Сербии Александр Вучич ожидает расширения вооруженного конфликта на Украине до мирового уровня. Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН.

"Я предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы близимся к большому военному конфликту", — заявил Вучич.

"Теперь вопрос, где границы, и войдем ли мы через некоторое время, может быть, уже через месяц или два, в большой мировой конфликт, какого не было с Второй мировой войны", — продолжил он.

Президент Сербии считает, что мир ждет дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР, пишет Regnum.

Вучич ранее заявлял, что его правительство пытается вести нейтральную позицию в отношении России и не поддерживать европейские санкции (хотя также Вучич говорил, что поддерживает территориальную целостность Украины). ЕС давит на Сербию, требуя присоединиться к санкциям.

Теги: вучич, военный конфликт, вторая мировая война



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