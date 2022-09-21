В России объявляется частичная мобилизация - Путин

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

"Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт", - заявил в своем обращении Путин.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - добавил президент.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.