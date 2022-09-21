21 Сентября 2022
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Общество Тюменская область
(2022) | Фото: Транснефть - Сибирь

Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в экологической акции "Сохраним лес"

Более 100 сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" и членов их семей приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках Всероссийского проекта "Сохраним лес". Активисты предприятия высадили более 4,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Цель акции - привлечение внимание населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

Мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило на территории Тюменского района. В посадке деревьев участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов,  представители органов региональной власти, общественных организаций, производственных предприятий, студенты, волонтеры. В целом в акции было задействовано свыше 2000 человек, высажено порядка 79 тысяч саженцев сосны на площади 18 га.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

Забота об окружающей среде входит в число приоритетов деятельности АО "Транснефть – Сибирь". "Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" на постоянной основе принимают участие в экологических акциях. Помимо посадки деревьев мы убираем мусор, накопленный годами, вдоль береговых линий водоемов, наводим порядок в парках и лесных массивах. Таким образом мы не только решаем экологические вопросы в части поддержания благоприятного состояния окружающей среды на той территории, где мы работаем, где живут наши семьи, но и говорим о высокой социальной ответственности предприятия", – подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

В прошлом году сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" также поддержали акцию "Сохраним лес", высадив более 4 тысяч саженцев сосны.

 

Теги: Транснефть - Сибирь, экология, сохраним лес



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