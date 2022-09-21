Национальный банк Казахстана отказался от "Мира"

Народный банк Казахстана (крупнейший в стране) временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах, однако банк в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг.

"Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме", - сказали РИА Новости в контакт-центре финансового института.

Собеседник агентства предположил, что данное решение может быть связано с санкциями, однако добавил, что не располагает информацией на этот счет.

Напомним, ранее стало известно, что вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халык" не принимают российские карты, хотя ранее они были в числе партнеров.