21 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
Матч между ФК &quot;Урал&quot; и ФК &quot;Краснодар&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

В "Урале" назвали сроки восстановления своего капитана Эрика Бикфалви

В футбольном клубе "Урал" назвали сроки восстановления своего лидера и капитана Эрика Бикфалви.

Нападающий покинул поле в самом начале матча с "Ахматом" (1:2), который состоялся в минувшую субботу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Бикфалви повредил мышцу правой голени и проведет на больничном около двух недель. Это показало углубленное обследование, которое прошел форвард.

Еще одному игроку уральцев Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в этом же матче, на восстановление понадобится больше времени. Как отметили в клубе, это займет порядка трех-четырех недель.

Ближайшую игру "Урал" проведет дома 28 сентября на Кубок России против столичного "Торпедо". После этого в рамках РПЛ 1 октября команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с московским "Локомотивом".

В данный момент клуб из Екатеринбурга делит последнее место с торпедовцами в чемпионате России. У обеих команд по 4 очка после 10 туров, однако уральцы находятся выше за счет победы в личной встрече.

Теги: Бикфалви, Урал, восстановление



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