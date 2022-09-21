Замглавы района в Челябинской области, обвиняемого в получении десяти взяток, оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, меру пресечения обжаловала сторона защиты. Адвокат указывал на отсутствие у обвиняемого намерений воспрепятствовать производству по делу и просил назначить более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Чиновнику предъявлено обвинение в 10 эпизодах получения взяток за оказание содействия по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для граждан из числа детей - сирот.

Напомним, Авраменко был задержан в декабре прошлого года и заключен под стражу. Следствие считало, что подозреваемый получил 50 тыс. рублей за заключение муниципального контракта на приобретение жилья для граждан, из числа детей сирот, от заинтересованного местного жителя.

В марте стало известно, что чиновника подозревают в получении взятки в размере более 300 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги он получил от предпринимателя за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир для граждан из числа детей-сирот.