21 Сентября 2022
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гринпис волонтер птица нефть (2007) | Фото: гринпис россии

Депутат-"единоросс" попросил Генпрокуратуру признать Greenpeace иноагентом

Депутат Госдумы и член партии "Единая Россия" Александр Якубовский написал жалобу на международную экологическую организацию Greenpeace. Он требует признать экологов иноагентами, пишут "Известия".

Якубовский считает, что "Гринпис" ведет деятельность не в интересах России и россиян. В качестве примера он приводит блокировку активистами Greenpeace разгрузки российского сжиженного природного газа в Финляндии.  

"Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования - иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей", - заявил депутат.

Это уже не первый случай, когда представители власти обвиняют международные экологические организации в действиях не в интересах россиян. Так, в марте окружная дума Чукотки обвинила другой известный экологический фонд – Всемирный фонд дикой природы (WWF) в попытках организовать как можно больше особо охраняемых природных территорий (ООПТ), чтобы навредить экономике России (ведь на ООПТ нельзя вести разработку недр).

Теги: экологи, greenpeace, госдума, депутат, единая россия, иноагент



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