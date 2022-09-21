Группа из пяти туристов не выходит на связь на Камчатке

Пять туристов перестали выходить на связь на Камчатке. На их поиски выдвинулись спасатели.

По данным МЧС, туристы 19 сентября выдвинулись на Большие Банные источники. 20 сентября они должны были вернуться в Петропавловск-Камчатский. Уже больше суток группа не выходит на связь.

Туристы передвигались на двух автомобилях. В МЧС предположили, что они застряли после дождя, передает ТАСС.

Ранее девять человек погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выживших туристов и гида эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.