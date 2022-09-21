21 Сентября 2022
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Пожар в поселке Совхозный Белоярского городского округа (2022) | Фото: СУ СК России по Свердловской области

Жертвами крупного пожара в Белоярском стали мигранты

Силовики установили личности всех погибших и пострадавших в крупном пожаре на Среднем Урале. Ими оказались приезжие мигранты.

Напомним, все случилось минувшей ночью в поселке Совхозный Белоярского городского округа: загорелись частный дом и надворные постройки на улице Пролетарская. Площадь пожара составила 896 квадратных метров. При тушении были обнаружены тела погибших мужчины и женщины.

Также пострадали еще три человека: девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Все они с ожогами тела были доставлены в больницу. Наиболее серьезные травмы у ребенка – у него диагностировали около 50% ожогов тела.

Пожар в поселке Совхозный Белоярского городского округа(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции ОВД Заречного личности погибших и пострадавших уже установлены.

"Среди погибших два уроженца Узбекистана – Наргиза Худойбердиева 2001 года рождения и Шаробедин Шамшиев 1973 года рождения. В районную ЦРБ с ожогами различной степени тяжести доставлены два взрослых и один несовершеннолетний, по предварительным данным, они уроженцы Таджикистана. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Сыщики отрабатывают несколько рабочих версий пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки. На месте ЧП работают представители МВД, МЧС и Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Пожар в поселке Совхозный Белоярского городского округа(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

"Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Назначены необходимые экспертизы для выяснения точной причины смерти погибших и установления очага, причин возгорания. Среди рассматриваемых версий, в частности, короткое замыкание электропроводки. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Теги: мигранты, пожар, полиция, Белоярский, СКР



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