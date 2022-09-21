21 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Югре экс-мэру дали год и семь месяцев лишения свободы

В Сургутском районе осудили экс-главу городского поселения Белый Яр, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее признали виновной в халатности и превышении должностных полномочий.

С октября 2019 года по июнь 2020 года подсудимая, превышая свои должностные полномочия, незаконно распределила 22 квартиры специализированного жилого фонда муниципальным служащим в нарушение прав лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она же в период с февраля 2016 по декабрь 2020 года, нарушая права жильцов, не принимала меры к признанию одного из домов по ул. Фадеева городского поселения Белый Яр аварийным, несмотря на то, что изношенность основных конструкций дома составила более 70% и проживание в нем представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Вину обвиняемая не признала. Суд назначил ей наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ей запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: наказание, мэр, превышение должностных полномочий



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