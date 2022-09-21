В Челябинской области в 2023 году модернизируют 123 почтовых отделения

В Челябинской области в этом году модернизируют 57 сельских отделений почтовой связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Вопрос рассматривался на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". Также в этом году построят быстровозводимое отделение почтовой связи в поселке Демарино Пластовского района

Как отметил губернатор Алексей Текслер, готовность объектов составляет свыше 95 %, 32 объекта уже завершены, остальные в финальной стадии.

В новых почтовых отделениях можно будет выйти на портал госуслуг и получить государственные услуги в режиме онлайн. Все отделения будут оснащены медицинским оборудованием, на почте можно будет померить давление, температуру, сделать заказ и получить лекарства.

В следующем году в регионе планируют модернизировать 123 сельских отделения почтовой связи, из них в 82 пройдет капитальный ремонт.