21 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Отделение Почты России, Академический, Почта России, Почта Банк (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в 2023 году модернизируют 123 почтовых отделения

В Челябинской области в этом году модернизируют 57 сельских отделений почтовой связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Вопрос рассматривался на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". Также в этом году построят быстровозводимое отделение почтовой связи в поселке Демарино Пластовского района

Как отметил губернатор Алексей Текслер, готовность объектов составляет свыше 95 %, 32 объекта уже завершены, остальные в финальной стадии.

В новых почтовых отделениях можно будет выйти на портал госуслуг и получить государственные услуги в режиме онлайн. Все отделения будут оснащены медицинским оборудованием, на почте можно будет померить давление, температуру, сделать заказ и получить лекарства.

В следующем году в регионе планируют модернизировать 123 сельских отделения почтовой связи, из них в 82 пройдет капитальный ремонт.

Теги: почтовое отделение, почта, модернизация,



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