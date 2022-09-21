У Бастрыкина вновь накопились вопросы к работе свердловских следователей

У председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина вновь появились вопросы к работе следователей из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, на этой неделе Бастрыкин в режиме видеоконференц-связи провел оперативное совещание. Основной темой стала работа территориальных следственных органов по раскрытию преступлений, совершенных несовершеннолетними. Было отмечено, что каждое третье преступление этой категории относится к тяжким и особо тяжким, а в этом году в суды направлено около пяти тысяч уголовных дел в отношении шести тысяч подростков. Более половины таких дел (59%) расследованы по фактам хищений несовершеннолетними чужого имущества, 14% связаны с незаконным оборотом наркотиков, 4% – с преступлениями на сексуальной почве.

Глава ведомства заслушал доклады руководителей региональных СУ СКР, к которым имеются вопросы по данному направлению деятельности. В их числе оказался руководитель СК России по Свердловской области Михаил Богинский. В частности, выступавшие доложили о причинах продолжительных сроков расследования дел данной категории.

Заслушав доклады подчиненных, председатель Следственного комитета дал все необходимые распоряжения.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда Александр Бастрыкин подвергает критике свердловских следователей. Так, в 2020 году он выражал недовольство их работой по уголовному делу 18-летней давности. В 2021 году на совещании по работе региональных управлений по сообщениям о преступлениях было отмечено, что на Среднем Урале в этом плане есть существенные пробелы. А в нынешнем году Бастрыкин отмечал недостаточный объем проведенных следственных действий по одному из дел.