21 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда посещает временный COVID-госпиталь на стадионе. (2020) | Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Президент Польши заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

Президент Польши Анджей Дуда с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Россия должна выплатить Украине военные репарации.

По его словам, РФ "должна военные репарации, которые придется выплатить". Дуда подчеркнул, что без компенсаций не может быть справедливости.

Кроме того, польский лидер отметил, что подобных выплат ждет и Варшава со стороны Берлина, пишет Regnum.

15 сентября польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". Их нужно оценить и выставить России счет, считают в Варшаве.

Теги: дуда, россия, украина, репарации



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