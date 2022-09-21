21 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Рим, Италия, улица (2015) | Фото: Накануне.RU

Премьер Италии назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России "нарушением международного права".
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"До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем", - заявил премьер Италии, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее власти ЛНР и ДНР, а также территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, подконтрольных ВС РФ, объявили о проведении на этой неделе референдумов о вхождении в состав России.

Теги: Марио Драги, Италия



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