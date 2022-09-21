Шольц предложил включить Германию в состав Совбеза ООН

Германия готова стать сначала временным, а затем – постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем", - заявил Шольц.

Впрочем, он просил не только за Берлин: Шольц считает, что структура нуждается в реформировании: "Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века. Слишком часто они соответствуют миру, каким он был 30, 50 или 70 лет назад. Это относится и к Совету безопасности ООН".

По мнению Шольца, больше влияния в Совбезе ООН должны приобрести страны Азии, Африки и Южной Америки.

Состав Совбеза ООН постоянен с 1945 года, он определен в Уставе Организации объединенных наций: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция.