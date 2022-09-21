Турцию призвали "занять решительную позицию" по картам "Мир"

Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США.

Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" – второй шаг, напомнив, что Министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам.

"Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - сказал Топкурулу, его цитирует РИА Новости.

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время, в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.

Напомним, ранее стало известно, что Турция продолжит использовать российскую платежную систему "Мир", так как это важно для страны, особенно в сфере туризма. Об этом сообщили в близкой к турецкому президенту партии "Ватан".