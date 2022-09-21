Кадыров заявил о переходе к новой тактике СВО на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике действий на Украине. Он пояснил, что обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба Чечни по проведению СВО Магомедом Даудовым.

"Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров пообещал, что противник в ближайшее время "столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия". "Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями", - отметил он.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всерьез еще не приступала к действиям на территории Украины.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют", - заявил Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.