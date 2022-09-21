21 Сентября 2022
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Политика В России
Владимир Путин, телевизоры (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин может обратиться к россиянам сегодня около 9 утра по Москве

Обращение президента России Владимира Путина к нации, которое ожидалось накануне вечером, может состояться сегодня утром – около 9 часов по Москве. По данным СМИ, трансляция продлится около часа. Источники сообщают, что в Кремле ждут, когда "проснется Дальний Восток".

По данным источника "Базы", эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления президента России.

Ожидается, что Путин будет говорить о предстоящих референдумах в Донбассе, а также о связанным с этим изменением статуса специальной военной операции. Ряд СМИ и Telegram-каналов высказывали предположение, что речь может идти о введении военного положения (по крайней мере, частичного – в приграничных с Украиной регионах) и частичной мобилизации. Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла законопроект, регламентирующий такие понятия как "военное время" и "добровольная сдача в плен".

Теги: путин, обращение к россиянам, донбасс



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