21 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Два человека погибли и трое пострадали в крупном пожаре на Среднем Урале

На Среднем Урале произошел крупный пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось минувшей ночью в поселке Совхозный Белоярского городского округа: загорелись частный дом и надворные постройки по улице Пролетарская. Площадь пожара составила 896 квадратных метров.

При тушении были обнаружены тела погибших мужчины и женщины. Также пострадали еще три человека: девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Все они с ожогами тела были доставлены в больницу. Наиболее серьезные повреждения у ребенка – у него диагностировали около 50% ожогов тела.

Точная причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. Рассматриваются разные версии, в том числе короткое замыкание электропроводки.

Помимо прокуратуры, свою проверку начали следственные органы.

Теги: поселок, пожар, Средний Урал



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