ВЦИОМ: половина россиян не боятся нападения на страну

50% граждан России заявили, что угрозы военного нападения на РФ не существует.

Таковы данные исследования ВЦИОМ. 41% опрошенных полагают, что внешняя угроза существует, 9% затруднились с ответом. В угрозу со стороны США верят 62% тех респондентов, которые считают нападение реальным. На втором месте идет Украина (32%), замыкает тройку Польша (26%). Далее идут Великобритания (18%), НАТО и ФРГ (по 8%).

Как сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, что гражданами осознается тот фактор, что Россия – ядерная держава. Поэтому большинство пока не разделяет опасений, что Польша и другие страны Североатлантического альянса начнут полномасштабную войну с Россией.

Социолог Денис Волков сообщил, что общество по вопросу ощущения угрозы "общество разделилось почти пополам". При этом он не видит ничего удивительного в том, что удара ожидают со стороны США, ведь все конфликты последних лет воспринимались большинством именно как конфликт Москвы и Вашингтона, сообщают "Ведомости".