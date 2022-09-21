21 Сентября 2022
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Общество В России
горожане россияне екатеринбуржцы народ (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

ВЦИОМ: половина россиян не боятся нападения на страну

50% граждан России заявили, что угрозы военного нападения на РФ не существует.

Таковы данные исследования ВЦИОМ. 41% опрошенных полагают, что внешняя угроза существует, 9% затруднились с ответом. В угрозу со стороны США верят 62% тех респондентов, которые считают нападение реальным. На втором месте идет Украина (32%), замыкает тройку Польша (26%). Далее идут Великобритания (18%), НАТО и ФРГ (по 8%).

Как сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, что гражданами осознается тот фактор, что Россия – ядерная держава. Поэтому большинство пока не разделяет опасений, что Польша и другие страны Североатлантического альянса начнут полномасштабную войну с Россией.

Социолог Денис Волков сообщил, что общество по вопросу ощущения угрозы "общество разделилось почти пополам". При этом он не видит ничего удивительного в том, что удара ожидают со стороны США, ведь все конфликты последних лет воспринимались большинством именно как конфликт Москвы и Вашингтона, сообщают "Ведомости".

Теги: опрос, ВЦИОМ, исследование, россияне, война



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