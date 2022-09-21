Вице-премьер Украины: За участие в референдумах грозит до пяти лет лишения свободы

Украинцам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность.

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, речь идет о лишении свободы на срок до пяти лет. "Некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины")", - заявила она. Верещук призвала жителей неподконтрольных Киеву территорий не ходить на референдумы и "по возможности уехать".

Организаторам плебисцитов, по ее словам, грозит от пяти до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, сообщает ТАСС.

Напомним, Европейский союз решительно осуждает подготовку к референдумам о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонских областей. Это нарушение международного права.