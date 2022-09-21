21 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

Банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт "Мир"

Вслед за банками Турции кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты российской платежной системы "Мир", перестают работать с ней.

Как заявили в call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халык", в настоящее время они не принимают российские карты, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры.

Как говорят эксперты, из-за давления западных стран отдельные игроки могут временно вводить такие меры, чтобы не оказаться отрезанными от мировой финансовой системы. В российских банках рекомендуют брать с собой наличные при поездках за рубеж, сообщают "Известия".

Теги: банки, карта Мир, санкции, платежная система



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