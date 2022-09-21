Банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт "Мир"

Вслед за банками Турции кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты российской платежной системы "Мир", перестают работать с ней.

Как заявили в call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халык", в настоящее время они не принимают российские карты, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры.

Как говорят эксперты, из-за давления западных стран отдельные игроки могут временно вводить такие меры, чтобы не оказаться отрезанными от мировой финансовой системы. В российских банках рекомендуют брать с собой наличные при поездках за рубеж, сообщают "Известия".