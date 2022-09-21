В России пособие для беременных хотят увеличить до прожиточного минимума

Ежемесячное пособие для беременных россиянок хотят увеличить до прожиточного минимума.

Речь идет о тех случаях, когда ребенок будет воспитываться в полноценной семье. Также предполагается увеличить выплату до двух прожиточных минимумов, если воспитанием будет заниматься только мать будущего ребенка. Такой проект закона, поддерживающий малообеспеченных семей, группа депутатов внесла на рассмотрение в кабмин РФ.

Документ готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы. В Москве в случае принятия новых норм выплаты могут составить более 20 тыс. руб., в Санкт-Петербурге свыше 14 тыс., а, например, в Липецкой области более 11,5 тыс. руб., сообщают "Известия".

Напомним, в России может появиться выплата в 1 млн руб. за рождение третьего и последующих детей. Такую инициативу Общественная палата направила в профильную рабочую группу Госсовета.