Новая стратегия развития автопрома от Минпромторга признана "сырой"

Министерство экономического развития России рассмотрело проект распоряжения кабмина об утверждении стратегии развития атомобльной промышленности до 2035 года, подготовленный Министерством промышленности и торговли.

Сообщается о необходимости его доработки. Об этом следует из письма замминистра экономического развития Максима Колесникова в Минпромторг.

Отзыв был отправлен в Минпромторг 15 сентября. Текущие реалии автопрома России, выражающиеся в нарушении производственно-логистических цепочек и падении спроса, не отражены в документе, пишет Минэк в отзыве. В стратегии очень мало конкретики по основным направлениям развития, а часть предложенных мер неэффективны, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, автомобильный рынок России растет второй месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), если в июне было продано только 24 тыс. 268 легковых и легких коммерческих автомобилей, то в июле – 32 тыс. 412.