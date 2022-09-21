21 Сентября 2022
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Экономика В России
Бюджет (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минфин России рекомендовал субъектам формировать бюджеты "без излишеств"

Министерство финансов России рекомендует регионам не раздувать собственные бюджеты на 2023 год, осторожно подходя к тратам накопленной подушки безопасности.

Как заявил первый заместитель главы Минфина Леонид Горнин, в настоящее время у большинства субъектов существует существенный объем остатков средств на счетах. В совокупности речь идет о сумме в 4 трлн руб.

"Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится", – заявил Горнин. Он отметил, что предстоящий год будет финансовым испытанием для регионов. "Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления", – подчеркнул первый замминистра, сообщают "Ведомости".

Отмечается, что с особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом.

Как заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, правительство намерено закрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет заимствований.

Теги: Минфин, бюджет



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