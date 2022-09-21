21 Сентября 2022
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Общество В России За рубежом
телекоммуникационная вышка, передатчик (2017) | Фото: tomsk.ru

Российские компании исключены из альянса по разработке оборудования для 5G

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство российских участников "Сколтеха" и МТС.

Упоминания о них были удалены с официального сайта альянса. Его участники могли совместно разрабатывать оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Фактически ассоциация продвигала интересы операторов сотовой связи и была нацелена на выработку открытых требований к оборудованию.

Это позволяло операторам иметь больше независимости от доминирующих на рынке вендоров – европейских Nokia и Ericsson и китайской Huawei. "Сколтех" и МТС присоединились к альянсу в декабре 2019 года, сообщают "Ведомости".

С 2021 по 2027 год совокупные затраты российских операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн руб., прогнозировало агентство АКРА в 2021 году.

Ранее глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA исключила российскую компанию "Мегафон", которая находилась в организации с 1995 года.

Теги: 5G, МТС, сотовая связь



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