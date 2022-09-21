21 Сентября 2022
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Политика В России Украина
Флаг Украины (2022) | Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

Госдума: запущен распад Украины

На Украине запущен процесс распады страны.

Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, власти бывшей советской республики сделали все возможное, чтобы их возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей.

Как считает депутат, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет.

Шеремет назвал это "политикой собирания своих земель", сообщает РИА "Новости".

Напомним, Европейский союз решительно осуждает подготовку к референдумам о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонских областей. Это нарушение международного права.

Теги: Госдума, Украина, Шеремет



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