Поставки угля из России в Китай достигли максимума за пять лет

Поставки российского угля в КНР в августе текущего года достигли максимума как минимум за последние пять лет.

Таковы данные Главного китайского таможенного управления КНР. Ввоз энергоносителя вырос на 57% по сравнению с 2021 годом, до 8,542 млн т. Из них 7,845 млн т пришлось на каменный уголь и брикеты и еще около 0,7 млн т — на бурый уголь.

Власти Китая закупили российского угля в августе чуть более чем на $1,4 млрд, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает РБК.

Европейский союз запретил импорт угля из России с 10 августа. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.

Напомним, Еврокомиссия не исключает возможного смягчения санкций в отношении российского угля: она может разрешить перевозку топлива для обеспечения энергетической безопасности в мире.