ЕС пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов

Европейский союз решительно осуждает подготовку к референдумам о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонских областей.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это нарушение международного права. Отмечается, что Евросоюз пример дополнительные ограничения в отношении Москвы.

По словам евродипломата, результаты референдумов будут признаны в ЕС недействительными, сообщает "Коммерсант".

Напомним, на этой неделе референдумы о присоединении к России собираются провести ЛНР, ДНР, а также подконтрольные ВС РФ территории Запорожской и Херсонской областей. Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России.