21 Сентября 2022
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Постер &quot;Лучшие в аду&quot; (2022) | Фото: t.me/Prigozhin_hat

"Лучшие в аду": в Сети появился трейлер нового боевика Пригожина на военную тему

Опубликован трейлер новой кинокартины от студии Aurum Production, созданной при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Боевик называется «Лучшие в аду».

Ранее сегодня появился постер и анонс фильма, который раскрывает его военную тематику.

Постер "Лучшие в аду"(2022)|Фото: t.me/Prigozhin_hat

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит постер фильма.

Судя по постеру, новый боевик, как и предыдущие фильмы Aurum Production, такие как «Турист» и «Солнцепек», посвящен людям, которые сражаются в современных военных конфликтах. Пока что неясно, про какой «ад» идет речь в картине.

Теги: трейлерр фильма, . лучшие в аду, евгений пригожин, конкорд, ттурист



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