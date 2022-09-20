Председатель комитета ГД по обороне исключил проведение всеобщей мобилизации

Всеобщей мобилизации не будет, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "закон" не равно "мобилизация", он принимается не конкретно под специальную военную операцию, а чтобы его исполнять долгое время, по крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет.

В интервью "Парламентской газете" он объяснил, что термин "военное время" означает период, когда государство ведет боевые действия при помощи своих вооруженных сил на одном или нескольких направлениях. "Военное положение", в свою очередь, может объявляться как на всей территории государства, так и в отдельных его регионах — например, там, где непосредственно ведутся боевые действия, — для того, чтобы создать условия для выполнения задач вооруженных сил и других формирований.

Военное положение, по его словам, может быть введено в отдельных местностях. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам.

"Там нужно защищать наших мирных граждан, надо применять специальные меры вооружения — той же противовоздушной обороне. Безусловно, это будет накладывать определенные сложности, которые можно максимально эффективно решать только в условиях военного положения", — уточнил он.

Самый близкий аналог этому — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях. На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее.