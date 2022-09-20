21 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Рефтинская ГРЭС, уголь, вагон (2021) | Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия может частично снять санкции с российского угля – Bloomberg

Еврокомиссия не исключает возможного смягчения санкций в отношении российского угля: она может разрешить перевозку топлива для обеспечения энергетической безопасности в мире, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пока что возможное разрешение на транспортировку российского угля находится на стадии рассмотрения. По данным агентства, под частичное смягчение могут попасть удобрения, древесина и ряд изделий из цемента.

Теги: еврокомиссия, уголь, санкции



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