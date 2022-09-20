Мосбиржа с 3 октября отказывается торговать британским фунтом

С 3 октября Мосбиржа приостановит торговлю британским фунтом стерлингов на валютном рынке.

"Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт – российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт - доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах", - говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа отмечает, что "приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте".

"Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября 2022 года включительно, пройдет в обычном режиме, - добавили в компании. - Группа "Московская Биржа" ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно".