Компания "Конкорд" анонсировала выход блокбастера от Евгения Пригожина

Кинокомпания Aurum Production анонсировала выход новой художественной ленты Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба компании «Конкорд».

Фильм будет посвящен боевым действиям и продолжит тематику ранее вышедших картин студии Aurum Production.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит подпись на постере фильма.

Aurum Production известна благодаря блокбастеру «Солнцепек» и серии фильмов «Турист». Сюжет новой картины «Лучшие в аду» пока держится в тайне, как и список актеров.