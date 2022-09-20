20 Сентября 2022
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постер, лучшие в аду, лп (2022) | Фото:t.me/Prigozhin_hat

Компания "Конкорд" анонсировала выход блокбастера от Евгения Пригожина

Кинокомпания Aurum Production анонсировала выход новой художественной ленты Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба компании «Конкорд».

Фильм будет посвящен боевым действиям и продолжит тематику ранее вышедших картин студии Aurum Production.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит подпись на постере фильма.

Aurum Production известна благодаря блокбастеру «Солнцепек» и серии фильмов «Турист». Сюжет новой картины «Лучшие в аду» пока держится в тайне, как и список актеров.

Теги: еагений пригожин, конкорд, фильм, лучшие в аду



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