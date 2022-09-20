Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы забавно — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планируемые в ЛНР, ДНР, а также на части украинской территории референдумы о присоединении к России не будут иметь юридической силы. Также он назвал "цинизмом и провокацией" организацию референдумов на территории Донбасса.

"Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы забавно. Референдумы на Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс - это пародия", - заявил Макрон.

Он добавил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.