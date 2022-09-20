США известны сообщения о том, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию - Вашингтон

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "США известны сообщения о том, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию". На брифинге он также добавил, что референдумы, которые планируется провести на Донбассе и части территорий Украины являются "оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности".