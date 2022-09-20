20 Сентября 2022
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Наука и техника За рубежом
(2005) | Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

Ученые посчитали, сколько муравьев живет на Земле

Ученые из Университета Гонконга провели сложное биологическое и математическое исследование – они подсчитали число всех живущих на Земле муравьев. Итоги расчетов были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Цифра получается ошеломляющая – 20 квадриллионов (20 000 000 000 000 000). В пересчете на сухой углерод (стандартный способ измерения биомассы животных) общая масса всех муравьев составила бы 12 мегатонн. Более наглядное сравнение приводит Washington Post: на весах все муравьи перевесят всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых. Также известно, что на каждого жителя планеты приходится 2,5 млн муравьев.

Теги: муравьи, насекомые, ученые



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