НАТО не будет считать референдумы на Донбассе легитимными – генсек альянса

НАТО не будет считать референдумы на Донбассе и подконтрольных ВС РФ территориях Украины легитимными, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ранее аналогичную позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший, что проведение таких референдумов не предусмотрено международным правом и какими-либо договоренностями международного сообщества.

Сегодня власти ЛНР и ДНР, а также территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, подконтрольных ВС РФ, объявили о проведении на этой неделе референдумов о вхождении в состав России.