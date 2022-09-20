20 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Йенс Столтенберг (2016) | Фото: nato.int

НАТО не будет считать референдумы на Донбассе легитимными – генсек альянса

НАТО не будет считать референдумы на Донбассе и подконтрольных ВС РФ территориях Украины легитимными, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ранее аналогичную позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший, что проведение таких референдумов не предусмотрено международным правом и какими-либо договоренностями международного сообщества.

Сегодня власти ЛНР и ДНР, а также территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, подконтрольных ВС РФ, объявили о проведении на этой неделе референдумов о вхождении в состав России.

Теги: референдум, нато, донбасс, йенс столтенберг



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