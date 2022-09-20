Эрдоган созвонился с Зеленским перед выступлением на Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед выступлением на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Анадолу".

В своем выступлении Эрдоган много говорил о российско-украинском конфликте. Так, он заявил, что Турция призывает все страны поддержать ее мирные инициативы, чтобы дипломатическим путем решить конфликт на Украине.

"Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению в**** в Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины",- сказал турецкий лидер.