20 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Германия не признает донбасские референдумы – Олаф Шольц

Германия не признает "референдумы" о присоединении к России, которые намерены провести ДНР, ЛНР, а также части Запорожской и Херсонской областей Украины, подконтрольные ВС РФ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в Нью-Йорке.

Шольц назвал планируемые референдумы "неприемлемыми". "Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы, - цитирует Шольца Welt. – Они не попадают под международное право и договоренности, достигнутые международным сообществом".

Ранее ЛНР, ДНР, а также подконтрольные РФ части Херсонской и Запорожской областей Украины заявили о намерении на этой неделе провести референдумы о вхождении в состав России.

Теги: олаф шольц, германия, референдум, донбасс



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