Германия не признает донбасские референдумы – Олаф Шольц

Германия не признает "референдумы" о присоединении к России, которые намерены провести ДНР, ЛНР, а также части Запорожской и Херсонской областей Украины, подконтрольные ВС РФ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в Нью-Йорке.

Шольц назвал планируемые референдумы "неприемлемыми". "Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы, - цитирует Шольца Welt. – Они не попадают под международное право и договоренности, достигнутые международным сообществом".

Ранее ЛНР, ДНР, а также подконтрольные РФ части Херсонской и Запорожской областей Украины заявили о намерении на этой неделе провести референдумы о вхождении в состав России.