Сборную России не допустили к жеребьевке в отборочном раунде Евро-2024

Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте.

"Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении РФС. Февральское решение УЕФА связано с военной спецоперацией РФ на Украине.

В РФС напомнили, что решение УЕФА было оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но CAS отказал в удовлетворении апелляции.