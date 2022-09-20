ВСУ предприняли попытку наступления в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, передает РИА Новости.

Как сообщили местные власти, отработала артиллерия.

Ранее сегодня председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на освобожденных территориях Запорожской области "общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни", для этого все готово.

Также Рогов заявил, что в Запорожье референдум о вхождении в состав РФ пока будет проведен только на освобожденной территории.