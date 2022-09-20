Собянин анонсировал набор на военную службу мигрантов, желающих получить гражданство РФ

В московском миграционном центре "Сахарово" начнут набирать на контрактную военную службу в ВС РФ мигрантов, желающих получить российское гражданство. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Государственная Дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград", - отметил градоначальник.

Он напомнил, что в "Сахорово" действует единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", - заявил Собянин.