Суд объяснил Ройзману, в каких мероприятиях ему запрещено принимать участие

Бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману разъяснили детали меры пресечения, касающиеся посещения массовых мероприятий. Так, за 9 дней до окончания срока меры пресечения, общественнику заявили, что он не может приходить на митинги, пикеты, шествия или любые другие мероприятия, объединяющие эти понятия.

"Под публичными мероприятиями следует понимать открытую мирную, доступную каждому, проводимую форму собрания, митинга, демонстрации шествия, пикетирования или различные сочетания этих форм и акций, осуществляемых по инициативе граждан Российской Федерации и политических партий, их общественных объединений, религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств", - зачитал Ройзман журналистам на выходе из суда.

При этом обвиняемому можно устраивать личный прием с горожанами в своем фонде.

В суде также пояснили, что у экс-мэра нет каких-либо ограничений на передвижение. Это значит, подытожил адвокат Владислав Идамжапов, что Ройзман может свободно перемещаться не только по Екатеринбургу и территории РФ, но и даже отправиться за границу.

Ранее ФСИН намеревалась обратиться в суд за разъяснением понятия "публичное место", чтобы установить нарушил ли бывший мэр избранную в отношении него меру пресечения о запрете определенных действий. Поводом для обращения стал выход обвиняемого за пределы Октябрьского района города.

Напомним, Ройзмана обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В среду бывшего мэра задержали, но уже на следующий день суд принял решение отпустить его, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября этого года.