20 Сентября 2022
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Общество В России
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Пугачеву проверяют из-за поста с просьбой признать ее иноагентом – Telegram-каналы

Ряд Telegram-каналов сообщил о проверке, которую, якобы, правоохранительные органы проводят в отношении народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Проверка может быть связана с постом Пугачевой в Instagram* (*Instagram – заблокированная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации). В этом посте Пугачева просит признать ее иноагентом.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", в органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в телеграм. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию "иноагента", но оскорбляет российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку". А также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Теги: алла пугачева, иноагент, проверка



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