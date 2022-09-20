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Политика Украина
запорожье, митинг 16 марта 2014 (2014) | Фото:

Референдум в Запорожье пройдет только на освобожденной территории, - Рогов

В Запорожской области референдум о вхождении в состав РФ пока будет проведен только на освобожденной территории, заявил член ВГА региона Владимир Рогов.

"Потом мы шаг за шагом будем освобождать родную землю", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Референду, по словам Рогова, продлится несколько дней. Член ВГА уточнил, что в городе Запорожье провести его не получится даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности живущих там людей.

В случае вхождения в состав РФ Запорожскую область целесообразно переименовать в Запорожский край, также заявил Рогов.

Теги: референдум, запорожская область, рогов



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