"Бабье лето" в Свердловской области резко сменят заморозки

Уральские синоптики предупредили о скором окончании "бабьего лета".

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге, скорее всего, сегодня самый теплый день текущего периода. Воздух прогреется до 28 градусов.

"В последующие дни из-за воздействия атмосферного фронта температура начнет понижаться ежесуточно на 2 градуса, а в предстоящие выходные дни 24-25 сентября с приходом на Урал нового Скандинавского антициклона, несущего прохладу, местами, особенно, на севере и востоке Свердловской области, ночами могут возникать заморозки -1,-3 градуса, а днем температура будет 7-12 градусов", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам, прохладная погода удержится и на следующей неделе. А в ее первые дни, 26-27 сентября, пройдет дождь.

Напомним, что "бабье лето" пришло на Урал на минувшей неделе.