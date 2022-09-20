20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
свердловская область стела (2013) | Фото: Накануне.ru

"Бабье лето" в Свердловской области резко сменят заморозки

Уральские синоптики предупредили о скором окончании "бабьего лета".

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге, скорее всего, сегодня самый теплый день текущего периода. Воздух прогреется до 28 градусов.

"В последующие дни из-за воздействия атмосферного фронта температура начнет понижаться ежесуточно на 2 градуса, а в предстоящие выходные дни 24-25 сентября с приходом на Урал нового Скандинавского антициклона, несущего прохладу, местами, особенно, на севере и востоке Свердловской области, ночами могут возникать заморозки -1,-3 градуса, а днем температура будет 7-12 градусов", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам, прохладная погода удержится и на следующей неделе. А в ее первые дни, 26-27 сентября, пройдет дождь.

Напомним, что "бабье лето" пришло на Урал на минувшей неделе.

Теги: бабье лето, заморозки, Свердловская область



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