В Нижневартовском районе бывшего чиновника будут судить за крупную взятку

В Нижневартовском районе будут судить бывшего директора управления капитального строительства по застройке Нижневартовского района. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

"По версии следствия, в феврале – апреле 2018 года обвиняемый получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам, за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ", - говорится в сообщении.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.