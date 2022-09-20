20 Сентября 2022
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Экономика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Дефицит бюджета на 2023 год планируется закрыть за счет заимствований - Мишустин

Правительство намерено закрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет заимствований, заявил председатель кабинета министров России Михаил Мишустин.

Кабмин готовится внести бюджет на рассмотрение в Госдуму. По данным Мишустина, доходы на следующий год оцениваются в сумму около 26 трлн руб., расходы – в 29 трлн руб.

В 2023 и 2024 годах правительство предусмотрит переходный период, когда расходы будут выше – на 2,9 трлн рублей и 1,6 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП – в 2025 году, планируют власти.

Теги: бюджет, дефицит, заимствования, михаил мишустин



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