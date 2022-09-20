"Союзмультфильм" подал иски к свердловским предпринимателям за использование персонажей студии

В картотеке Арбитражного суда зарегистрировано 63 иска от "Союзмультфильма" в адрес местных предпринимателей. Каждый из них, по мнению киностудии, неправомерно использовал в своей продукции или рекламе таких персонажей как: котенок Гав, Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, волк из фильма "Жил-был пес", а также герои из "Простоквашино" и "Ну, погоди!".

Всего в картотеке содержится 15 исков к индивидуальным предпринимателям, 10 к ООО и 38 к конкретным лицам. В каждом из них от ответчиков требуется в среднем по 50 тыс. рублей.

Ранее руководитель юридического управления "Союзмультфильма" Светлана Сигачева сообщала, что изначально студия была открыта к индивидуальному разговору с каждым из ответчиков, однако при отказе уже была вынуждена перенести разговор в судебную плоскость. Всего же "Союзмультфильм" подал свыше 5 тыс. исков к предпринимателям по всей России.