"Союзмультфильм" подал иски к свердловским предпринимателям за использование персонажей студии

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
(2017) | Фото:

"Союзмультфильм" подал иски к свердловским предпринимателям за использование персонажей студии

В картотеке Арбитражного суда зарегистрировано 63 иска от "Союзмультфильма" в адрес местных предпринимателей. Каждый из них, по мнению киностудии, неправомерно использовал в своей продукции или рекламе таких персонажей как: котенок Гав, Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, волк из фильма "Жил-был пес", а также герои из "Простоквашино" и "Ну, погоди!".

Всего в картотеке содержится 15 исков к индивидуальным предпринимателям, 10 к ООО и 38 к конкретным лицам. В каждом из них от ответчиков требуется в среднем по 50 тыс. рублей.

Ранее руководитель юридического управления "Союзмультфильма" Светлана Сигачева сообщала, что изначально студия была открыта к индивидуальному разговору с каждым из ответчиков, однако при отказе уже была вынуждена перенести разговор в судебную плоскость. Всего же "Союзмультфильм" подал свыше 5 тыс. исков к предпринимателям по всей России.

Теги: Союзмультфильм, предприниматель, персонаж, суд, иск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети